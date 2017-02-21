Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину

Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе, - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Совбез ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда России при организации. 20 февраля постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Причиной смерти постпреда стал сердечный приступ. Чуркин находился в здании Российского диппредставительства на Манхэттене, когда ему стало плохо из-за «проблемы с сердцем», сообщает ТАСС.

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Теги:
Организации: МИД, ООН
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