Украина заберет свои радиоактивные отходы из РФ
Украина вывезет свои радиоактивные отходы, хранящиеся в российском Челябинске, заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
По его словам, Украина ускорит работы по сооружению хранилища радиоактивных отходов, чтобы выполнить обязательства перед РФ.
«Мы обязаны забрать из России отработанные радиоактивные материалы. Их раньше Украина отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск», - сообщил Семерак.
Ежегодно Украина платит РФ за услуги по хранению и переработке облученных сборок около 200 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
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