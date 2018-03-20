Украина взыскала с «Газпрома» 3,8 миллиона долларов

Киев изъял все средства российской корпорации «Газпром», которые находились на территории Украины, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, все, что было у «Газпрома» на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в государственный бюджет.

«Это более 100 миллионов гривен», — уточнил Петренко. Названная им сумма составляет около 3,8 миллиона долларов.

Он также отметил, что Украина требует от «Газпрома» выплатить еще шесть миллиардов долларов по штрафу в соответствии с решением украинского суда по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке».

Речь идет об имуществе компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Арестованы также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».

В свою очередь, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания не намерена за свой счет поднимать экономику соседних стран, сообщает «РИА Новости».