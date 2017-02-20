Украина вышла в лидеры по закупкам мяса и пива из РФ

Около 30 процентов от всего российского экспорта пива и мяса приходится на Украину. По данным Федеральной таможенной службы, в 2016 году Россия экспортировала на Украину 47,89 тыс. тонн мяса и субпродуктов, а поставки пива за год увеличились в 1,5 раза - до 38,46 млн дал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете «Ведомости», Украина не только осталась крупнейшим покупателем российского пива, но и вышла на первые позиции по объемам закупок российского мяса, которые недавно занимал Казахстан.

Как пишет газета, представитель ФТС не смог уточнить, в какие украинские регионы Россия поставляет продукцию. Поставки в Луганск и Донецк могут быть зафиксированы как экспорт на Украину, а украинская Госслужба статистики эти данные не фиксирует.

По информации «Ведомостей», детальная таможенная статистика свидетельствует о том, что получателями практически всей экспортированной за последние два года на Украину говядины и свинины значатся компании из Луганской и Донецкой областей.