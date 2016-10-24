Украина выразила Сирии протест в связи с признанием Крыма российской территорией
Временному поверенному посольства Сирии на Украине Мохаммаду Сабаху Аль Хадж Бакри передан протест по поводу признания парламентом САР полуострова Крым как территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
- Двадцатого октября МИД вызвал временно поверенного по делам Сирии на Украине для выражения решительного протеста и получения объяснения о высказываниях спикера сирийского парламента в вопросе принадлежности Крыма, — цитирует Бецу РИА «Новости» со ссылкой на интернет-издание «Украинская правда».
По словам дипломата, украинская сторона расценивает заявление сирийского руководства как недружественный шаг в отношении Украины и «вызывает глубокое возмущение».
Ранее сообщалось, что председатель парламента Сирии Хадия Аббас в интервью агентству Sputnik заявила, что власти страны признают Крым неотъемлемой частью России. По ее словам, Крым был частью Советского Союза, и «по причине событий, развивавшихся после развала Советского Союза и вплоть до нынешних времен, этот субъект вернулся к своим истокам после свободного волеизъявления народа на референдуме в Крыму».
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