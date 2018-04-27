Украина выпускает новые монеты взамен бумажных денег

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит в обращение новые монеты, которые постепенно заменят купюры соответствующего номинала.

Монеты заменят равноценные бумажные купюры номиналом 1 и 2 гривны.

Банкноты не будут специально изыматься из оборота, а прекратят производиться.

Причиной замены бумажных денег на монеты являются соображения экономии - долговечность монет даст сохранить в бюджете страны до 1 млрд гривен на печати купюр.

В течение 2019-2020 годов также планируется ввести в обращение монеты по 5 и 10 гривен, сообщает RT.