Украина выплатила часть судебных издержек по долгу РФ

Украина выплатила России 1,16 миллиона фунтов в счет частичного погашения судебных издержек по иску о долге в три миллиарда долларов.

Киев перечислил деньги на счет компании The Law Debenture Corporation PLC1, представляющей интересы России в суде.

В 2013 году Украина разместила суверенные еврооблигации на 3 миллиарда долларов в пользу России. Долг должен был быть погашен через два года, однако в декабре 2015 года​ новые власти Украины отказались возвращать как сам долг, так и проценты по последнему купону в размере 75 миллионов долларов, предложив реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. При этом Минфин РФ настаивал на суверенном характере долга. В досудебном порядке решить спор не удалось.

В июле 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме три миллиарда долларов и компенсировать часть судебных расходов.

Киев подал апелляцию по части выплаты основного долга. Слушания запланированы на январь 2018 года, сообщает «РИА Новости».

Ранее глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский заявил, что Украина должна выполнить свою обязанность по компенсации судебных расходов не позднее 20 сентября текущего года.