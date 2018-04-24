Украина выгонит из своей акватории все суда России

Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает документ, по которому любым российским судам будет запрещено входить в акваторию страны из-за высокого уровня террористических угроз.

Также власти Украины обсудили тему «несанкционированных заходов российских судов в порты Крыма» для приобщения новых документов к международному иску, направленному против России.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты, расположенные на территории Крыма и Севастополя, Киев рассматривает как нарушение норм международного права и законодательства Украины, сообщает ТАСС.