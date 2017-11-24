Украина выдворила из страны засланного «казачка» из Чечни
Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию некое «доверенное лицо Рамзана Кадырова», имя которого находится в тайне.
Власти Украины утверждают, что чеченский шпион собирал сведения о проукраинских выходцах из Чечни, которые воевали в Донбассе.
Ранее его имя фигурирует, по данным Службы безопасности Украины, в проведении в стране «политики Рамзана Кадырова», который после Майдана в 2014 году уехал в Грозный, но позже вернулся в Украину под чужим паспортом, сообщает РИА Новости.
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