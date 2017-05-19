Украина вводит пошлины на российский шоколад

Украина вводит пошлину в размере 31,33 процента на российский шоколад и продукцию, содержащую какао.

Как уточняется в материале «Европейской правды» со ссылкой источники, антидемпинговая пошлина вводится сроком на пять лет.

Ранее Украина ввела пошлины в размере 31,84 процента на импорт российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смесь.