Украина возвела дамбу для блокировки подачи воды в Крым

На Украине ввели в эксплуатацию дамбу, предназначенную для блокировки подачи воды в Крым.

Как сообщает Газета.ru, стационарную плотину возвели на границе материковой части с полуостровом. Поводом для строительства стала необходимость в воссстановлении водоснабжения сельскохозяйственных районов южной части Херсонской области, которые при условии закрытия шлюзов выше по течению могли остаться под угрозой засухи.

Дамба была построена за год. На ее строительство выделили 35 миллионов гривен (74,8 миллиона долларов).

Главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок уточнил, что дамба имеет заслонку, которую можно при необходимости открыть. Он привел в качестве примера возможное возвращение Крыма в состав Украины.