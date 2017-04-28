Украина возмущена розыском Арсения Яценюка

Министр юстиции Украины Павел Петренко возмутился запросом России в Интерпол о розыске бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Сам факт подачи соответствующего запроса РФ в Интерпол и получения его МВД Украины Петренко расценил как «бессмысленный», сообщает Interfax.

«Россияне требуют от Интерпола подать Арсения Яценюка в международный розыск за то, что он якобы в Грозном из автомата расстреливал людей. Конечно, никаких оснований для таких заявлений или доказательств этого у них нет и быть не может. Поэтому мы не сомневаемся, что Интерпол как уважаемая организация не будет обращать внимания на откровенные глупости, придуманные больным воображением российских пропагандистов, и откажет в удовлетворении этого обращения», - написал Петренко на странице Facebook.

27 марта Арсений Яценюк сообщил, что Ессентукский городской суд Ставропольского края рассмотрел ходатайство Следственного комитета Российской Федерации об его аресте.

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