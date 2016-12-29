Украина внесла в санкционные списки крымских депутатов Госдумы РФ

Депутаты Государственной думы РФ от Республики Крым внесены в списки лиц, по отношению к которым на Украине действуют ограничительные меры.

Под санкции попали как крымские депутаты, так и члены «избирательных комиссий», украинских предприятий в Крыму, которые были «незаконно перерегистрированы по российскому законодательству», - сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, заявили в СНБО, ограничения ввели против сотрудников российских правоохранительных органов и судов, якобы причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России.

Украина впервые ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, в октябре 2016 года Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год.