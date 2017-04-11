Украина вместо долгов отдаст России Юлию Тимошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил выдать России Юлию Тимошенко, если Киев проиграет дело в суде между «Газпромом» и «Нафтогазом», сообщает РИА Новости.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа и транзит топлива через территорию Украины от 2009 года.

Владимир Гройсман дал комментарий на случай проигрыша дела Украиной в Стокгольмском арбитраже:

«Если мы выиграем, справедливость восстановится по отношению к Украине. Если, не дай Бог, будет другое решение суда – это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены Украине, на мой взгляд, это последствие подписания контракта Тимошенко. Придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, пусть она несет ответственность, почему за это должны платить все украинские граждане».

Российская компания рассчитывает, что решение по поставкам газа будет вынесено до 30 апреля, а по делу о транзите — до 30 июня.