Украина включила Крым в презентацию страны на «Евровидении-2017»

Украина подготовила проморолик к международному песенному конкурсу «Евровидение-2017» под названием Come to Ukraine to celebrate diversity, что в переводе означает «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие».

В видеоролике говорится о Крыме, как об одном из живописных уголков страны.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая. Россия в этом году не будет участвовать в конкурсе из-за запрета въезда на Украину российской конкурсантки Юлии Самойловой, сообщает «Экономика сегодня».

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