Украина установила новые опасные зоны для выполнения полетов над Черным морем

Официальный представитель Росавиации Сергей Извольский сообщил о том, что украинская сторона установила новые опасные зоны для выполнения полетов 1 и 2 декабря 2016 года.

- Новые опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым. Причина установления новых опасных зон в НОТАМах (авиационные информационные уведомления) не указана, - цитирует Извольского ТАСС.

По словам собеседника агентства, воздушное пространство над Крымом закрыто не будет.

Ранее Росавиация сообщила о том, что Украина, нарушив международные соглашения, в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в районе Симферополя, и потребовала от Киева отменить учения.