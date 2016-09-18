Украина усилит охрану дипломатических учреждений РФ

Полиция Украины на 18 сентября, день голосования в РФ, усилит охрану дипломатических миссий России, находящихся на территории страны. Нацполиция заявила, что для этих целей сформирован резерв.

– Впрочем, мы не будем охранять избирательный процесс, мы будем обеспечивать общественную безопасность на территории, прилегающей к этим дипломатическим учреждениям, с целью недопущения провокаций, беспорядков или терактов, – глава департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

Полиция Украины 18 сентября будет работать в штатном режиме, резерв сотрудников будет привлечен для решения конфликтных ситуаций, сообщает РБК. Ранее сообщалось, что в ночь на 17 сентября группа молодых людей закидала посольство России в Киеве фейерверками. Пострадавших в результате инцидента нет.

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