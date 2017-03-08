Украина требует от НАТО разведывательную информацию для «противостояния России»

Украине необходима разведывательная информация НАТО, чтобы противостоять России, заявил замглавы украинского МИД Вадим Пристайко по итогам заседания комиссии Украина-НАТО.

По его словам, Украина не ограничивает себя только запросами в НАТО на предоставление оружия, но и просит предоставить спутниковые снимки того, что происходит, чтобы понимать, как противостоять России.

Как отмечает «РИА Новости», Украина постоянно поднимает вопрос предоставления ей «летального вооружения», но пока Киев такого оружия так и не получил.

При этом первый заместитель министра обороны США Боб Уорк ранее заявил, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку вооруженных сил Украины.