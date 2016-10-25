Украина и еще 4 страны вслед за ЕС продлили санкции против РФ

Власти Украины, Албании, Лихтенштейна, Черногории и Норвегии вслед за Европейским союзом продлили срок действия санкций в отношении России еще на шесть месяцев, сообщает портал «Народные новости».

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС приветствует продление санкций.

Напомним, что 15 сентября Совет Европейского союза принял решение продлить антироссийские санкции в отношении 146 граждан и 37 юридических лиц в связи с ситуацией на Украине до марта 2017 года.