Украина стала мировым лидером по числу жертв мин
Украина занимает лидирующую позицию в миру по количеству людей, погибших в результате взрывов мин.
Гуманитарный координатор системы ООН на Украине Нил Уокер также отметил, что страна занимает третье место в мире по уровню загрязненности территории минами, сообщают «Украинские новости».
Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, в свою очередь, пояснил, что очистка Донецкой и Луганской областей от мин и других взрывоопасных предметов затруднена из-за постоянных обстрелов.
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