Украина стала мировым лидером по числу жертв мин

Украина занимает лидирующую позицию в миру по количеству людей, погибших в результате взрывов мин.

Гуманитарный координатор системы ООН на Украине Нил Уокер также отметил, что страна занимает третье место в мире по уровню загрязненности территории минами, сообщают «Украинские новости».

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, в свою очередь, пояснил, что очистка Донецкой и Луганской областей от мин и других взрывоопасных предметов затруднена из-за постоянных обстрелов.