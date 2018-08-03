Украина составила список всех запрещенных гостей для въезда

Украинское Министерство внутренних дел сообщило о запрещении въезда на территорию Украины 740 иностранным гражданам сроком на три года.

Причиной отказа во въезде на Украину стало то, что ранее эти иностранцы побывали в Крыму и в Донбассе.

Отмечается, что сотрудники Государственной пограничной службы в случае выявления лиц, которые незаконно посещают временно оккупированные территории АР Крым и Донецкой и Луганской областей, реагируют в соответствии с законодательством Украины, передает «360».

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