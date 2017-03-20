Украина сообщила о 2629 погибших с начала операции в Донбассе военнослужащих

Официальный представитель штаба силовой операции на востоке Украины Андрей Лысенко заявил, что с начала проведения силовой операции в Донбассе погибло 2629 украинских военнослужащих и еще 9453 человек получили ранения.

- С начала антитеррористической операции до сегодняшнего дня вследствие боевых действий погибли 2629 воинов, из них 2220 человек - это военнослужащие Вооруженных сил Украины, другие погибшие - из состава Нацгвардии Украины, Министерства внутренних дел, пограничной службы, Службы безопасности Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, - цитирует Лысенко ТАСС.

По его словам, ранения получили 9453 украинских силовиков, из которых 7674 - военнослужащие ВСУ.

В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские власти умышленно занижают число своих потерь в Донбассе. По данным руководства самопровозглашенных республик, официальная статистика потерь в ВСУ и других силовых ведомствах Украины преуменьшается минимум в 2-3 раза.

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