Украина согласна закупать у России «дешевый и честный» газ
Украина может возобновить закупки природного газа у России, если он будет недорогим, а соответствующие договоры – прозрачными. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста», - цитирует его «Интерфакс».
По словам Порошенко, Украина сегодня энергетически независима. Однако власти страны готовы возобновить закупки российского газа, чтобы снизить тарифы для населения.
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