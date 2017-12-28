Украина согласна закупать у России «дешевый и честный» газ

Украина может возобновить закупки природного газа у России, если он будет недорогим, а соответствующие договоры – прозрачными. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста», - цитирует его «Интерфакс».

По словам Порошенко, Украина сегодня энергетически независима. Однако власти страны готовы возобновить закупки российского газа, чтобы снизить тарифы для населения.