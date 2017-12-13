Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с РФ
Вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией Киев может решить в будущем году. Об этом заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По его словам, убытки украинского перевозчика «Укрзализныця» от этого составят не более одной гривны. Чиновник пояснил, что ранее в отношении участка, по которому шли транзитные поезда к югу РФ, с РЖД было заключено соглашение о практически бесплатном прохождении, передает «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что с 11 декабря около 100 российских поездов направлены по новому участку железной дороги в обход Украины
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