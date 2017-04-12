Украина собирается отмечать свой День космонавтики
Вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко предложил кабинету министров обратиться к президенту Петру Порошенко с предложением перенести дату празднования Дня космонавтики.
По его мнению, она должна быть связана с новейшей историей страны, чтобы «переориентировать мировоззрение на то, что сделано украинцами», сообщает RG.ru.
Одним из предложений существует дата полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка, который с 19 ноября по 5 декабря 1997 года отправился в космос на американском шаттле «Колумбия».
Также Кириленко напомнил о том, что ранее в стране был перенесен День защитника отчества с 23 февраля на 14 октября.
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