Украина собирается отмечать свой День космонавтики

Вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко предложил кабинету министров обратиться к президенту Петру Порошенко с предложением перенести дату празднования Дня космонавтики.

По его мнению, она должна быть связана с новейшей историей страны, чтобы «переориентировать мировоззрение на то, что сделано украинцами», сообщает RG.ru.

Одним из предложений существует дата полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка, который с 19 ноября по 5 декабря 1997 года отправился в космос на американском шаттле «Колумбия».

Также Кириленко напомнил о том, что ранее в стране был перенесен День защитника отчества с 23 февраля на 14 октября.