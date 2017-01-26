Украина собирается изображать крик за кадром на переговорах Путина с Трампом

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сделала необычное заявление. По ее словам, Киев настаивает своем на присутствии при переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, когда таковые состоятся.

- Мы говорим о будущем нашей страны, поэтому мы не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом, — цитирует Зеркаль RT со ссылкой на Reuters.

Заместитель главы МИД не уточнила, в каком качестве Украина намерена осуществить свое присутствие при диалоге глав двух суверенных государств, но подчеркнула, что не верит в «джентльменские соглашения», кем бы они ни заключались.

Ранее президент Украины Петр Порошенко растиражировал информацию о том, что говорил по телефону с новым главой Белого дома, в беседе с которым затронул темы Крыма и Донбасса. Эти же темы украинский лидер надеется обсудить и во время личной встречи, которая, по утверждению Киева, запланирована на февраль 2017 года.

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