Украина собирается добавить ситуацию в Авдеевке к иску в Международный суд ООН

Выступая перед журналистами в Мариуполе, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поданный в Международный суд ООН иск будет дополнен материалами по ситуации в Авдеевке.

- Мы будем доказывать это в Международном суде ООН, мы подали соответствующий иск. То, что происходят обстрелы гражданской инфраструктуры, - это особое преступление. Но то, что происходит сегодня и сейчас, когда с помощью сознательной эскалации ситуации мы не можем начать ремонт электрических и тепловых сетей, - сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы, - цитирует Климкина ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

По словам главы внешнеполитического ведомства, Украина обратилась в связи с последними событиями в Донбассе в различные международные инстанции, в том числе ОБСЕ и Совет безопасности ООН.

В ДНР заявили о нескольких попытках Вооруженных сил Украины прорвать оборону ополчения в районе Авдеевки и Ясиноватой, в том числе с применением тяжелой артиллерии и бронетехники, однако все атаки были отбиты с большими потерями для украинской стороны. Тем не менее интенсивный обстрел территории ДНР продолжается.

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