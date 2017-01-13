Украина снова провела учебные пуски ракет вблизи Крыма

Министерство обороны Украины сообщило о завершении военных учений в Херсонской области, в непосредственной близости от территории Крыма.

«На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико- специальные занятия», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы украинского военного ведомства.

Как отметили в Минобороны, учения происходили как днем, так и ночью «в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей».

Украинские военнослужащие во время учений отработали «аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние».

Ранее, 1 декабря Вооруженные силы Украины провели учебные ракетные стрельбы над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Изначально ВСУ планировали учения в суверенном воздушном пространстве РФ, но позже Украина сместила траекторию стрельб к западу от полуострова.

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