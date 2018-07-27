Украина снимет газовую зависимость от России своими рудниками
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев должен отказаться от импорта газа и не допустить зависимость от России.
По его словам, запасы природного газа на Украине позволят обеспечить топливную автономность от Москвы и Украина может начать полномасштабную добычу газа на своей территории, снизив таким образом цены на топливо внутри страны.
Владимира Гройсмана задело, что каждую зиму любая власть на Украине преклоняла голову и колено, «ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», сообщает «Lenta.ru».
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