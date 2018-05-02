Украина смирилась с «Северным потоком – 2»
У Киева практически не осталось шансов остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», заявил экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.
По его словам, Европе «необходим баланс» в связи с сокращением Великобританией добычи газа в Северном море, а также отказом Германии и Бельгии от атомной энергетики.
«Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии», — резюмировал Ставицкий.
Также политик добавил, что Россия в прошлом году установила рекорд и поставила в Европу около 150 миллиардов кубометров газа.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, сообщает «РИА Новости».
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