Украина сама отдает Польше свои западные территории, официально осудив подписание пакта Молотова-Риббентропа осенью прошлого года, заявил президент Фонда развития институтов гражданского общества Алексей Кочетков.

По его мнению, украинские власти забивают очередной гвоздь в гроб государства Украина. Он пояснил, что Украина по итогам Второй мировой войны получила часть Венгрии, Закарпатскую область, Буковину, которая была частью Румынии, четыре области на западе Украины, которые отрезали от Польши. Соответственно, пересмотр этих итогов будет означать окончание украинского государства как такового.

Ранее депутат Верховной рады Украины Юрий Шухевич отмечал, что украинские власти, подписав декларацию о пересмотре итогов Второй мировой войны, признали, что западноукраинские земли были отторгнуты от Польши незаконно. Об этом сообщает телеканал «Звезда».