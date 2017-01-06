Украина резко увеличила отбор газа из хранилищ из-за морозов
По причине наступивших холодов Украина существенно нарастила объемы отбора газа из подземных хранилищ – до 100 миллионов кубометров в сутки.
По сравнению с 4 января, отбор топлива увеличивается на 64%, пояснили ТАСС в пресс-службе «Укртрансгаз». При этом пресс-секретарь компании Максим Билявский заверил, что все заказы стран-импортеров полностью выполняются.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недостаточная заполненность хранилищ на Украине вызывает опасения у Москвы. Он заверил, что «Газпром» в любое время готов возобновить поставки газа по цене 180 долларов за тысячу кубометров по предоплате.
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