Украина решила не запрещать Марин Ле Пен въезжать в страну

Служба безопасности Украины решила не запрещать въезд в страну лидеру французской правой партии «Национальный фронт» и кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен, заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

По его словам, решение было принято по результатам оценки всей информации и мнений СБУ и МИДа Украины.

Ранее Ле Пен заявила, что считает воссоединение Крыма с Россией законным, так как это решение принял народ в ходе референдума. После этого Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом о запрете на въезд Ле Пен на территорию Украины сроком на пять лет. В свою очередь, представитель Ле Пен заявил, что кандидат в президенты в любом случае не собиралась ехать на Украину.

Данные соцопросов свидетельствуют о том, что Ле Пен одержит победу в первом туре президентских выборов.

Выборы президента Франции пройдут 23 апреля 2017 года, второй тур голосования состоится 7 мая, сообщает «РИА Новости».

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