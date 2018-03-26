Украина решила не высылать российских дипломатов

Киев не последует примеру Великобритании и других европейских стран и не станет высылать из Украины российских дипломатов.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пояснила, что Киев принял такое решение из-за опасений за судьбу украинских политических заключенных в России. Дело в том, что на выдворение послов РФ может дать зеркальный ответ, и заключенные-украинцы останутся даже без минимальной поддержки

Она также добавила, что сегодня дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к минимуму. В Москве нет украинского посла, а в Киеве – российского. В посольствах работают только рядовые дипломаты и консулы, передает Ura.ru.