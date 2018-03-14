Украина разрывает договор о дружбе с Россией

МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией, заявила народный депутат Украины Светлана Залищук.

По ее словам, глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал предложения для президента страны Петра Порошенко относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией.

Залищук также отметила, что решение остается за Порошенко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующим автоматическим продлением, сообщает «Интерфакс».