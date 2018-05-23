Украина разрешила испытывать на детях американские лекарства
Американские фармацевтические компании будут тестировать новые препараты на пациентах детских больниц в Киеве, Львове и Одессе.
Соответствующий приказ был подписан главой Минздрава Украины Ульяной Супрун. В частности, на украинских детях будет проверяться эффективность лекарства «Фитусиран», предназначенного для больных гемофилией, и гормона роста TransCon.
Жители Украины возмущены решением министра. Они называют Супрун «внучатой племянницей Гимлера» и обвиняют в намерении превратить страну в концлагерь, передает Nation News.
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