Украина разрешила испытывать на детях американские лекарства

Американские фармацевтические компании будут тестировать новые препараты на пациентах детских больниц в Киеве, Львове и Одессе.

Соответствующий приказ был подписан главой Минздрава Украины Ульяной Супрун. В частности, на украинских детях будет проверяться эффективность лекарства «Фитусиран», предназначенного для больных гемофилией, и гормона роста TransCon.

Жители Украины возмущены решением министра. Они называют Супрун «внучатой племянницей Гимлера» и обвиняют в намерении превратить страну в концлагерь, передает Nation News.