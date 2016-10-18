Украина расширила санкции в отношении оборонных предприятий России

Согласно указу президента Украины Петра Порошенко от 17 октября 2016 года, в обновленный список оборонных компаний, работающих в интересах сектора безопасности и обороны РФ.

В него, в частности, включены государственная корпорация «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», ОАО «Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол», ОАО «Концерн «Ижмаш», ПАО «Объединенная авиационная корпорация», ОАО «НПП "Аэросила», ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», ОАО «Уральский шинный завод», ОАО «Уфимское предприятие «Гидравлика», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ПАО «КАМАЗ», - сообщает «Интерфакс».

Таким образом Украина продлила на год и расширила введенные в сентябре 2015 года санкции в отношении российских оборонных предприятий.

Ранее, в 2014 году Украина прекратила экспорт в Россию товаров не только военного, но двойного предназначения.