Украина рассчитывает стать экспортером газа с 2021 года

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что с 2021 года страна планирует не закупать газ, а экспортировать его за границу.

- Украина активно работает над уменьшением зависимости от импорта газа. В 2020 году за счет дополнительной добычи газа Украина не будет зависеть от импорта газа, а начиная с 2021 года станет его экспортером, — цитирует РИА «Новости» выступление Насалика перед депутатами Верховной рады.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина за пять лет планирует нарастить собственную добычу газа на 7 миллиардов кубометров, что позволит Киеву отказаться от импорта газа и добиться полной энергонезависимости.

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