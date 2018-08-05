Украина рассчитала убытки от потери имущества в Крыму
Украинские предприятия терпят потери в десятки миллиардов гривен из-за невозможности использовать свое имущество в Крыму и Донбассе, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Он сообщил, что сейчас ведется подготовка единого искового заявления со стороны госпредприятий Украины.
«Мы насчитываем десятки миллиардов гривен (1 гривна равна примерно 2,3 рубля – прим.) прямых убытков за неиспользование украинского имущества», - сообщил Омелян.
Речь идет об имуществе «Укрзализныци» (железной дороги), «Укрпочты», морских портов и других, передает РИА Новости.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% граждан проголосовали за присоединение полуострова к России.
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