Украина пытается избежать выплаты долга России

Юрист компании The Law Debenture Trust Corporation Майк Говард, который представляет российскую сторону в Высоком суде Лондона, заявил о серьезной угрозе невыполнения Украиной своих обязательств перед РФ.

«Украина предпринимает шаги, которые осложняют исполнение судебных решений», - цитирует адвоката ТАСС. Он добавил, что у Киева нет никаких правовых оснований для невыполнения обязательств по выплате долга Москве в размере трех миллиардов долларов.

Юрист также отметил, что Россия потребовала от Украины зарезервировать 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям.

В конце декабря 2015 года Украина отказалась возвращать России долг из-за отказа в его реструктуризации наравне с частными кредиторами. Москва подала иск в Высокий суд Лондона, который около двух месяцев назад принял решение о рассмотрении дела в ускоренном порядке, удовлетворив ходатайство Москвы.

Российская сторона расценила это как окончательное решение в свою пользу. Украина же настаивает на полномасштабном процессе и намерена в ближайшее время подать апелляцию.