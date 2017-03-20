Украина не пустит российскую участницу на «Евровидение» в Киев

Российская певица Юлия Самойлова не сможет выступить на международном конкурсе «Евровидение», который пройдет весной в Киеве, так как служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд исполнительницы в страну.

По словам главы СБУ Василия Грицака, решение о запрете въезда еще не принято, но соответствующий документ уже подготовлен. Он также уточнил, что власти Украины запретили российской певице въезд в стану за «незаконное посещение Крыма».

«Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину», - цитирует «Интерфакс» слова главы СБУ.

Руководство «Первого канала» приняло решение отправить на международный конкурс «Евровидение» 26-летнюю финалистку шоу «Фактор А» Юлию Самойлову. Отмечается, что девушка, прикованная к инвалидному креслу с детства, выступит с песней под названием Flame is burning («Пламя пылает»).

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста отказаться трансляции «Евровидения», а также не отправлять российских исполнителей на этот международный конкурс. В своем обращении Милонов указал, что Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику», в местных СМИ и украинском сегменте интернета «развернута настоящая вакханалия», а в самой стране «поднимает голову неонацизм». Позже в Кремле данную инициативу отвергли.

В мае 2016 года первое место на конкурсе «Евровидение» заняла украинская исполнительница Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву.

Финал конкурса состоится 13 мая 2017 года.

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