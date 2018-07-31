Украина проводит приватизацию крупных и мелких заводов страны

Правительство Украины намерено в рамках масштабной приватизации передать в частные руки 22 крупных госпредприятий и свыше 700 объектов малой приватизации.

В 2018 году реализация государственной собственности принесет в бюджет порядка 21,3 млрд гривен.

На Украине определили первые шесть госпредприятий, которые будут выставлены на продажу в рамках большой приватизации.

Речь идет об Одесском припортовом заводе, производителе инсулина «Индар», «Президент-Отеле», «Объединенной горно-химической компании», заводе «Электротяжмаш» и угольной компания «Краснолиманская», передает «НСН».

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