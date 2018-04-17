Украина провела испытания первого вертолета «Надежда»

В Запорожье совершил полет первый украинский вертолет под названием «Надежда», созданный на базе вертолета «Ми-2».

Отмечается, что дальность полета аппарата составляет около 1 тысяч км, а грузоподъемность — более 1 тонны. Вертолет может перевозить примерно семь пассажиров.

Серийное производство машины может начаться в 2018 году, передает RT.