Украина провела испытания первого вертолета «Надежда»
В Запорожье совершил полет первый украинский вертолет под названием «Надежда», созданный на базе вертолета «Ми-2».
Отмечается, что дальность полета аппарата составляет около 1 тысяч км, а грузоподъемность — более 1 тонны. Вертолет может перевозить примерно семь пассажиров.
Серийное производство машины может начаться в 2018 году, передает RT.
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