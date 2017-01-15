Украина проведет военную проверку в России в рамках Венского документа
Москва дала согласие на проведение Украиной военной инспекции в Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, проверка будет проводиться на территории площадью в 16 тысяч кв. км. Ее цель состоит в определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района, сообщает ТАСС.
Наряду с украинскими инспекторами Россию посетят немецкие и сербские. Первые проведут проверку в Воронежской области, вторые – в Московской.
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