Украина проведет военную проверку в России в рамках Венского документа

Москва дала согласие на проведение Украиной военной инспекции в Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, проверка будет проводиться на территории площадью в 16 тысяч кв. км. Ее цель состоит в определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района, сообщает ТАСС.

Наряду с украинскими инспекторами Россию посетят немецкие и сербские. Первые проведут проверку в Воронежской области, вторые – в Московской.