Украина продолжит задерживать российские суда
Все суда, которые направляются или выходят из крымских портов, будут задерживаться. Об этом заявил официальный представитель Гспогранслужбы Украины Олег Слободян.
«Позиция Украины однозначна: Крым – незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», - цитирует его «Обозреватель».
Ранее украинские пограничники задержали керченское рыболовецкое судно «НОРД» с 10 россиянами на борту. Оно было сопровождено в Бердянск и там арестовано по решению суда. Капитана сейнера доставили в Херсон для избрания ем меры пресечения.
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