Украина продолжает закрывать въезд российским музыкантам
До музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве не доехали Дельфин и Найк Борзов.
Российским исполнителям запретили въезд на Украину из-за посещения ими Крыма. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на записи музыкантов в социальных сетях.
Некоторое время назад стало известно о том, что аналогичный случай произошел с Бьянкой – ей запретили выступать в Одессе.
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