Украина продолжает закрывать въезд российским музыкантам

До музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве не доехали Дельфин и Найк Борзов.

Российским исполнителям запретили въезд на Украину из-за посещения ими Крыма. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на записи музыкантов в социальных сетях.

Некоторое время назад стало известно о том, что аналогичный случай произошел с Бьянкой – ей запретили выступать в Одессе.