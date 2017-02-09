Украина продолжает тайком закупать российские двигатели для своей бронетехники

В закупках российских комплектующих для БТРов ВСУ задействована цепочка из четырех посредников, что отражается на стоимости сделки, выяснили украинские журналисты.

Официально Украина еще в 2014 году свернула военное сотрудничество с РФ, включая торговлю товарами военного и двойного назначения. Но в действительности «Укроборонпром» не в состоянии обойтись без продукции российского ВПК.

Однако, поскольку напрямую закупать в России, например, двигатели для своей техники никак нельзя, дочернее предприятие «Укроборонпрома» («Укринмаш») приобрело 20 силовых установок для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники, сообщил ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В схеме сделки принимают участие 4 экономических агента. «Украинский оборонный концерн заплатил за двигатели по $15 тыс. за единицу», - цитирует ТАСС. Минобороны Украины и «Укроборонпром» пока не прокомментировал данную информацию.http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4008478