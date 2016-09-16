Украина призывает ЕС вводить против РФ годовые санкции

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский союз должен вводить против РФ годовые санкции, а не полугодовые.

- Европейский Союз должен изменить график рассмотрения режима санкций против России и перейти от полугодовых к годовым санкциям. Частое возвращение к этому вопросу приводит к слишком большим дискуссиям в Европейском Союзе и дает России шанс расшатать его единство, - сказал он в ходе 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии «Мир, Европа и Украина: штормы перемен» в пятницу в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в отношении Москвы также нужно ввести новые секторальные санкции.

- Те, кого выберут в российскую Думу в Крыму, на самом деле покупают членский билет в санкционный клуб, - добавил Порошенко.

Президент Украины также отметил, что Россия хочет разрушить ЕС.

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