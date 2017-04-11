Украина призывает граждан сообщать о случаях незаконного посещения Крыма

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан сообщать правоохранителям обо всех известных им случаях незаконного посещения Крыма.

Для этих целей украинское ведомство создало специальный сайт с информацией о лицах, которые посещали Крым.

Также отмечается, что полученные от бдительных граждан данные будут использованы для осуществления пограничного контроля.

Ранее российского музыканта Михаила Шуфутинского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Симферополя и Севастополя. Кроме того, 22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении, въезд на Украину на три года, сообщает RT.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией