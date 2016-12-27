Украина не признает решение Московского суда о госперевороте в Киеве в 2014 году
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев не подчинится решению суда в Москве, признавшего события в украинской столице в феврале 2014 года государственным переворотом.
Об этом Луценко заявил в эфире телеканала «112 Украина», - сообщает РИА «Новости».
Ранее Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом.
Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, он намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, бывших, по его словам, гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля 2014 года.
Следующая новость Премьер Ирака пообещал за три месяца освободить страну от ДАИШ
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии