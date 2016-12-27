Украина не признает решение Московского суда о госперевороте в Киеве в 2014 году

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев не подчинится решению суда в Москве, признавшего события в украинской столице в феврале 2014 года государственным переворотом.

Об этом Луценко заявил в эфире телеканала «112 Украина», - сообщает РИА «Новости».

Ранее Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом.

Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, он намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, бывших, по его словам, гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля 2014 года.

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